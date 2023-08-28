Безногих (Паринова) Агрипина Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Паринов Потап Иосифов
Рождение ребёнка
07.11.1903
Отец ребёнка: Безногих Илья Иларионов
Рождение ребёнка
09.07.1905
Отец ребёнка: Безногих Илья Иларионов
Рождение ребёнка
29.09.1907
Дочь: Евфросиния Ильина
Отец ребёнка: Безногих Илья Иларионов
Рождение ребёнка
05.02.1912
Сын: Безногих Федор Ильин
Отец ребёнка: Безногих Илья Иларионов
Рождение ребёнка
05.05.1914
Отец ребёнка: Безногих Илья Иларионов
Рождение ребёнка
16.11.1916
Дочь: Панова Екатерина Ильина
Отец ребёнка: Безногих Илья Иларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно