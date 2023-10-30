Безногих Федор Ильин
Место рождения
Дата рождения05.02.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1912
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
06.12.1954
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безногих Николай Федорович
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Мария
Смерть
Неизвестно