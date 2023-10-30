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Безногих Федор Ильин

Место рождения

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

05.02.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1912

Отец: Безногих Илья Иларионов

Мать: Безногих Агрипина Потапова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
06.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безногих Николай Федорович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Неизвестно
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