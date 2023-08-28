Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безногих Федор Ильин

Рождение ребёнка
06.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безногих Федор Ильин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безногих Николай Федорович

Отец ребёнка: Безногих Федор Ильин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безногих Федор Ильин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Безногих Федор Ильин

Смерть
Неизвестно
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