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Безногих Илья Иларионов

Место рождения

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безногих Иларион Ильин

Мать: Безногих Евдокия Порфириева

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1903

Сын: Безногих Михаил Ильин

Мать ребёнка: Безногих Агрипина Потапова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1905

Сын: Безногих Владимир Ильич

Мать ребёнка: Безногих Агрипина Потапова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1907

Дочь: Евфросиния Ильина

Мать ребёнка: Безногих Агрипина Потапова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1912

Сын: Безногих Федор Ильин

Мать ребёнка: Безногих Агрипина Потапова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1914

Сын: Безногих Митрофан Ильич

Мать ребёнка: Безногих Агрипина Потапова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1916

Дочь: Панова Екатерина Ильина

Мать ребёнка: Безногих Агрипина Потапова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безногих Агрипина Потапова

Смерть
Неизвестно
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