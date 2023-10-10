Безногих Илья Иларионов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1903
Мать ребёнка: Безногих Агрипина Потапова
Рождение ребёнка
09.07.1905
Мать ребёнка: Безногих Агрипина Потапова
Рождение ребёнка
29.09.1907
Дочь: Евфросиния Ильина
Мать ребёнка: Безногих Агрипина Потапова
Рождение ребёнка
05.02.1912
Сын: Безногих Федор Ильин
Мать ребёнка: Безногих Агрипина Потапова
Рождение ребёнка
05.05.1914
Мать ребёнка: Безногих Агрипина Потапова
Рождение ребёнка
16.11.1916
Дочь: Панова Екатерина Ильина
Мать ребёнка: Безногих Агрипина Потапова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно