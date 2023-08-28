Паринова Мария Дормидонтова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Паринов Потап Иосифов
Рождение ребёнка
1873
Сын: Паринов Иван Потапов
Отец ребёнка: Паринов Потап Иосифов
Рождение ребёнка
03.07.1876
Отец ребёнка: Паринов Потап Иосифов
Рождение ребёнка
13.09.1880
Отец ребёнка: Паринов Потап Иосифов
Рождение ребёнка
31.07.1883
Дочь: Евдокия Потапова
Отец ребёнка: Паринов Потап Иосифов
Рождение ребёнка
08.11.1885
Отец ребёнка: Паринов Потап Иосифов
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Дарья Потапова
Отец ребёнка: Паринов Потап Иосифов
Рождение ребёнка
04.08.1890
Дочь: Башкатова Евдокия Потапова
Отец ребёнка: Паринов Потап Иосифов
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Паринов Потап Иосифов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безногих Агрипина Потапова
Отец ребёнка: Паринов Потап Иосифов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно