Паринова Мария Дормидонтова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паринова Мария Дормидонтова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Паринов Епифаний Потапов

Отец ребёнка: Паринов Потап Иосифов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1873

Сын: Паринов Иван Потапов

Отец ребёнка: Паринов Потап Иосифов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1876

Сын: Паринов Василий Потапов

Отец ребёнка: Паринов Потап Иосифов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1880

Сын: Паринов Никита Потапов

Отец ребёнка: Паринов Потап Иосифов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
31.07.1883

Дочь: Евдокия Потапова

Отец ребёнка: Паринов Потап Иосифов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1885

Сын: Паринов Феодор Потапов

Отец ребёнка: Паринов Потап Иосифов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Дарья Потапова

Отец ребёнка: Паринов Потап Иосифов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1890

Дочь: Башкатова Евдокия Потапова

Отец ребёнка: Паринов Потап Иосифов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1894

Сын: Паринов Петр Потапович

Отец ребёнка: Паринов Потап Иосифов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безногих Агрипина Потапова

Отец ребёнка: Паринов Потап Иосифов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паринов Потап Иосифов

Смерть
Неизвестно
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