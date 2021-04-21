Костин Виктор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1950
Дата смерти21.04.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1950
Бракосочетание
20.10.1972
Рождение ребёнка
08.03.1974
Сын: Костин Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Костина Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
06.07.1977
Сын: Костин Александр Викторович
Мать ребёнка: Костина Татьяна Васильевна
Ломовская, город Киров, Кировская область
Смерть
21.04.2021