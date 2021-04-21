Костин Виктор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костин Виктор Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1950

Дата смерти

21.04.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1950

Отец: Костин Дмитрий Семенович

Мать: Костина Мария Александровна

Бракосочетание
20.10.1972

Жена: Костина Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
08.03.1974

Сын: Костин Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Костина Татьяна Васильевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
06.07.1977

Сын: Костин Александр Викторович

Мать ребёнка: Костина Татьяна Васильевна

Ломовская, город Киров, Кировская область
Смерть
21.04.2021
Киров, город Киров, Кировская область
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