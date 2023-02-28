Костина (Мариева) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Мариева) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

07.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1952

Отец: Мариев Василий Петрович

Мать: Мариева Клавдия Авдеевна

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
20.10.1972

Муж: Костин Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.03.1974

Сын: Костин Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Костин Виктор Дмитриевич

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
06.07.1977

Сын: Костин Александр Викторович

Отец ребёнка: Костин Виктор Дмитриевич

Ломовская, город Киров, Кировская область
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