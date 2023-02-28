Костина (Мариева) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.01.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1952
Отец: Мариев Василий Петрович
Мать: Мариева Клавдия Авдеевна
Бракосочетание
20.10.1972
Рождение ребёнка
08.03.1974
Сын: Костин Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Костин Виктор Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.07.1977
Сын: Костин Александр Викторович
Отец ребёнка: Костин Виктор Дмитриевич
Ломовская, город Киров, Кировская область