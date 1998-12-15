Мариева (Лунеева) Клавдия Авдеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1926
Дата смерти15.12.1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1926
Отец: Лунеев Авдей Михайлович
Мать: Лунеева Елизавета
Рождение ребёнка
07.01.1952
Дочь: Костина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Мариев Василий Петрович
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
14.01.1953
Дочь: Головизнина Галина Васильевна
Отец ребёнка: Мариев Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.1998