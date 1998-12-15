Мариева (Лунеева) Клавдия Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мариева (Лунеева) Клавдия Авдеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1926

Дата смерти

15.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1926

Отец: Лунеев Авдей Михайлович

Мать: Лунеева Елизавета

Рождение ребёнка
07.01.1952

Дочь: Костина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Мариев Василий Петрович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
14.01.1953

Дочь: Головизнина Галина Васильевна

Отец ребёнка: Мариев Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мариев Василий Петрович

Смерть
15.12.1998
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