Лунеева Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лунеев Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1926
Дочь: Мариева Клавдия Авдеевна
Отец ребёнка: Лунеев Авдей Михайлович
Рождение ребёнка
12.08.1928
Дочь: Ванеева Августа Авдеевна
Отец ребёнка: Лунеев Авдей Михайлович
Рождение ребёнка
17.09.1933
Дочь: Кощеева Мария Авдеевна
Отец ребёнка: Лунеев Авдей Михайлович
Рождение ребёнка
24.08.1937
Дочь: Росолова Алефтина Авдеевна
Отец ребёнка: Лунеев Авдей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно