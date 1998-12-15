Лунеева Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунеева Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лунеев Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1926

Дочь: Мариева Клавдия Авдеевна

Отец ребёнка: Лунеев Авдей Михайлович

Рождение ребёнка
12.08.1928

Дочь: Ванеева Августа Авдеевна

Отец ребёнка: Лунеев Авдей Михайлович

Рождение ребёнка
17.09.1933

Дочь: Кощеева Мария Авдеевна

Отец ребёнка: Лунеев Авдей Михайлович

Рождение ребёнка
24.08.1937

Дочь: Росолова Алефтина Авдеевна

Отец ребёнка: Лунеев Авдей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунеев Авдей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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