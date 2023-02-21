Головизнина (Мариева) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина (Мариева) Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1953

Отец: Мариев Василий Петрович

Мать: Мариева Клавдия Авдеевна

Рождение ребёнка
21.06.1975

Сын: Головизнин Алексей Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.08.1977

Дочь: Головизнина Наталья Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.02.1983

Сын: Головизнин Василий Павлович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головизнин Павел

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