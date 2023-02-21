Головизнина (Мариева) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1953
Отец: Мариев Василий Петрович
Мать: Мариева Клавдия Авдеевна
Рождение ребёнка
21.06.1975
Сын: Головизнин Алексей Павлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.08.1977
Дочь: Головизнина Наталья Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.02.1983
Сын: Головизнин Василий Павлович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головизнин Павел