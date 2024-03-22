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Костин Александр Викторович
Костин Александр Викторович
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Древо
Место рождения
Ломовская
, город Киров, Кировская область
Дата рождения
06.07.1977
Пол
Мужской
Отец
Костин Виктор Дмитриевич
1950 г.р.
Мать
Костина (Мариева) Татьяна Васильевна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1977
Отец:
Костин Виктор Дмитриевич
Мать:
Костина Татьяна Васильевна
Ломовская
, город Киров, Кировская область
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