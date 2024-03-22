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Костин Александр Викторович

Место рождения

Ломовская, город Киров, Кировская область

Дата рождения

06.07.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1977

Отец: Костин Виктор Дмитриевич

Мать: Костина Татьяна Васильевна

Ломовская, город Киров, Кировская область
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