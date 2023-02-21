Костина Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1914 ст.
Дата смерти28.07.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1914 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1950
Отец ребёнка: Костин Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поглазова Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Костин Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Костин Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Костин Дмитрий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Костин Дмитрий Семенович
Смерть
28.07.1972