Костина Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостина Мария Александровна

Костина Мария Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1914 ст.

Дата смерти

28.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1914 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1950

Сын: Костин Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Костин Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поглазова Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Костин Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Костин Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Костин Дмитрий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Костин Дмитрий Семенович

Смерть
28.07.1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close