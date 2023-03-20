Елжов Иван
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.09.1930
Дата смерти07.04.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1930
Отец: Елжов Петр
Мать: Елжова Мария
Россия
Рождение ребёнка
13.09.1957
Сын: Елжов Петр
Мать ребёнка: Елжова Ольга
Нижнекундрюченская, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Елжова Ольга
Смерть
07.04.1979