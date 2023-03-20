Елжов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елжов Иван

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Место рождения

Россия

Дата рождения

10.09.1930

Дата смерти

07.04.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1930

Отец: Елжов Петр

Мать: Елжова Мария

Россия
Рождение ребёнка
13.09.1957

Сын: Елжов Петр

Мать ребёнка: Елжова Ольга

Нижнекундрюченская, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Елжова Ольга

Смерть
07.04.1979
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