(Елжова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Елжова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елжов Иван

Мать: Елжова Ольга

Смерть
Неизвестно
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