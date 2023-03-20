Елжов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елжов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1908

Отец: Елжов Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1930

Сын: Елжов Иван

Мать ребёнка: Елжова Мария

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елжова Мария

Мать ребёнка: Елжова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елжова Александра

Мать ребёнка: Елжова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елжова Мария

Смерть
Неизвестно
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