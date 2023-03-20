Елжов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1908
Отец: Елжов Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1930
Сын: Елжов Иван
Мать ребёнка: Елжова Мария
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елжова Мария
Мать ребёнка: Елжова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елжова Александра
Мать ребёнка: Елжова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елжова Мария
Смерть
Неизвестно