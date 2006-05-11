Гуляева (Маракасова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева (Маракасова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1926

Дата смерти

11.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1926

Отец: Маракасов Иван Лукич

Мать: Маракасова Анна Петровна

Рождение ребёнка
06.12.1946

Дочь: Шилова Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Гуляев Иван Федорович

Рождение ребёнка
05.01.1949

Дочь: Уханова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Гуляев Иван Федорович

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.10.1956

Сын: Гуляев Евгений Иванович

Отец ребёнка: Гуляев Иван Федорович

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляев Иван Федорович

Смерть
11.05.2006
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