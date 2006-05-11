Гуляева (Маракасова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1926
Дата смерти11.05.2006
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1926
Отец: Маракасов Иван Лукич
Мать: Маракасова Анна Петровна
Рождение ребёнка
06.12.1946
Дочь: Шилова Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Гуляев Иван Федорович
Рождение ребёнка
05.01.1949
Дочь: Уханова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Гуляев Иван Федорович
Рождение ребёнка
02.10.1956
Отец ребёнка: Гуляев Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.2006