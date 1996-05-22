Шилова (Гуляева) Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.12.1946
Отец: Гуляев Иван Федорович
Мать: Гуляева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
03.03.1969
Сын: Шилов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Шилов Василий
Рождение ребёнка
28.12.1975
Дочь: Кот Елена Васильевна
Отец ребёнка: Шилов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шилов Василий