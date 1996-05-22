Шилова (Гуляева) Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова (Гуляева) Наталия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1946

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1946

Отец: Гуляев Иван Федорович

Мать: Гуляева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
03.03.1969

Сын: Шилов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Шилов Василий

Рождение ребёнка
28.12.1975

Дочь: Кот Елена Васильевна

Отец ребёнка: Шилов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилов Василий

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