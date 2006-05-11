Маракасова (Струнина) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Коледина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Маракасов Иван Лукич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Маракасов Николай Иванович
Отец ребёнка: Маракасов Иван Лукич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Буренко Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Маракасов Иван Лукич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Маракасов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Маракасов Иван Лукич
Рождение ребёнка
20.01.1926
Дочь: Гуляева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Маракасов Иван Лукич
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Маракасов Иван Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маракасов Иван Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маракасов Сергей Иванович
Отец ребёнка: Маракасов Иван Лукич
Смерть
1955