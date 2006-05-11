Маракасова (Струнина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маракасова (Струнина) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Коледина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Маракасов Иван Лукич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Маракасов Николай Иванович

Отец ребёнка: Маракасов Иван Лукич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Буренко Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Маракасов Иван Лукич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Маракасов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Маракасов Иван Лукич

Рождение ребёнка
20.01.1926

Дочь: Гуляева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Маракасов Иван Лукич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Маракасов Гурий Иванович

Отец ребёнка: Маракасов Иван Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маракасов Иван Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маракасов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Маракасов Иван Лукич

Смерть
1955
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