Степанов Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения27.10.1948
Дата смерти13.02.2007
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Степанова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Степанова Людмила
Смерть
13.02.2007
Заславль, Минский район, Минская область