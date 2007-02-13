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Степанов Сергей Иванович

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

27.10.1948

Дата смерти

13.02.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1948

Отец: Степанов Иван Александрович

Мать: Степанова Тамара Михайловна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Степанова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Степанова Людмила

Смерть
13.02.2007
Заславль, Минский район, Минская область