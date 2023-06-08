Степанова (Никулина) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Никулина) Тамара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.2023

Дата смерти

10.05.2022

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.08.1945

Муж: Степанов Иван Александрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.01.1947

Сын: Степанов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Степанов Иван Александрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.10.1948

Сын: Степанов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Степанов Иван Александрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.12.1952

Дочь: Половник Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Степанов Иван Александрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.12.1953

Сын: Степанов Александр Иванович

Отец ребёнка: Степанов Иван Александрович

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Смерть
10.05.2022
Минск, Минск
Рождение
08.06.2023

Отец: Никулин Михаил Дмитриевич

Мать: Никулина Вера Алексеевна

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