Степанова (Никулина) Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.2023
Дата смерти10.05.2022
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.08.1945
Рождение ребёнка
29.01.1947
Сын: Степанов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Степанов Иван Александрович
Рождение ребёнка
27.10.1948
Отец ребёнка: Степанов Иван Александрович
Рождение ребёнка
23.12.1952
Дочь: Половник Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Степанов Иван Александрович
Рождение ребёнка
30.12.1953
Сын: Степанов Александр Иванович
Отец ребёнка: Степанов Иван Александрович
Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Смерть
10.05.2022
Минск, Минск
Рождение
08.06.2023