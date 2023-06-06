Степанова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1949

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1972

Дочь: Степанова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Степанов Сергей Иванович

Минск, Минск
Рождение ребёнка
04.03.?

Сын: Степанов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Степанов Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Сергей Иванович

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