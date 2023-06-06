Степанова Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1972
Дочь: Степанова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Степанов Сергей Иванович
Минск, Минск
Рождение ребёнка
04.03.?
Сын: Степанов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Степанов Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно