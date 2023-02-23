Евдокия Маркелова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Байдинова Матрена Фёдоровна
Отец ребёнка: Сюндюков Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Сюндюков Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Сюндюков Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Сюндюков Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Сюндюков Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Сюндюков Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Сюндюков Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Сюндюков Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Сюндюков Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Сюндюков Федор Яковлевич
Смерть
1893