Евдокия Маркелова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Маркелова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Байдинова Матрена Фёдоровна

Отец ребёнка: Сюндюков Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Сюндюков Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Сюндюков Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Сюндюков Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Сюндюков Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Сюндюков Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Сюндюков Потап Фёдорович

Отец ребёнка: Сюндюков Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Сюндюков Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Сюндюков Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Сюндюков Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Сюндюков Федор Яковлевич

Смерть
1893
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