Сюндюков Потап Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюндюков Потап Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Сюндюков Федор Яковлевич

Мать: Евдокия Маркелова

Рождение ребёнка
1899

Сын: Сюндюков Иларион Потапович

Мать ребёнка: Агафья Федорова

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анна Потаповна

Мать ребёнка: Агафья Федорова

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мария Потаповна

Мать ребёнка: Агафья Федорова

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Параскева Потаповна

Мать ребёнка: Агафья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Федорова

Смерть
1911
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