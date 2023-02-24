Сюндюков Потап Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Сюндюков Федор Яковлевич
Мать: Евдокия Маркелова
Рождение ребёнка
1899
Сын: Сюндюков Иларион Потапович
Мать ребёнка: Агафья Федорова
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анна Потаповна
Мать ребёнка: Агафья Федорова
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария Потаповна
Мать ребёнка: Агафья Федорова
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Параскева Потаповна
Мать ребёнка: Агафья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Федорова
Смерть
1911