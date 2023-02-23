(Габулова) Агафья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Сюндюков Иларион Потапович
Отец ребёнка: Сюндюков Потап Фёдорович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анна Потаповна
Отец ребёнка: Сюндюков Потап Фёдорович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария Потаповна
Отец ребёнка: Сюндюков Потап Фёдорович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Параскева Потаповна
Отец ребёнка: Сюндюков Потап Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1912