(Габулова) Агафья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Габулова) Агафья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Сюндюков Иларион Потапович

Отец ребёнка: Сюндюков Потап Фёдорович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анна Потаповна

Отец ребёнка: Сюндюков Потап Фёдорович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мария Потаповна

Отец ребёнка: Сюндюков Потап Фёдорович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Параскева Потаповна

Отец ребёнка: Сюндюков Потап Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюндюков Потап Фёдорович

Смерть
1912
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