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Сюндюков Иларион Потапович
Сюндюков Иларион Потапович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Дата смерти
1905
Пол
Мужской
Отец
Сюндюков Потап Фёдорович
1876 г.р.
Мать
(Габулова) Агафья Федорова
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Сюндюков Потап Фёдорович
Мать:
Агафья Федорова
Смерть
1905
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