Сюндюков Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Сюндюков Федор Яковлевич
Мать: Евдокия Маркелова
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Булаева Анисия Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сюндюков - Зотов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Никонова Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Османова Агапия Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
1916
Сын: Сюндюков Федор Васильевич
Мать ребёнка: Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
1920
Сын: Сюндюков Павел Васильевич
Мать ребёнка: Анастасия Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клавдия Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Ильина
Смерть
1920