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Сюндюков Василий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Сюндюков Федор Яковлевич

Мать: Евдокия Маркелова

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Булаева Анисия Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Ильина

Рождение ребёнка
1911

Сын: Сюндюков - Зотов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Ильина

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Никонова Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Ильина

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Османова Агапия Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Ильина

Рождение ребёнка
1916

Сын: Сюндюков Федор Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Ильина

Рождение ребёнка
1920

Сын: Сюндюков Павел Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Ильина

Смерть
1920
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