Бердюгина Феодосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776 ст.
Дата смерти11.01.1812 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.01.1801 ст.
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
?.10.1801 ст.
Дочь: Бердюгина Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Бердюгин Василий Ильич
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
04.04.1803 ст.
Дочь: Бердюгина Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Бердюгин Василий Ильич
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
05.03.1805 ст.
Сын: Бердюгин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Бердюгин Василий Ильич
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Сын: Бердюгин Федор Васильевич
Отец ребёнка: Бердюгин Василий Ильич
Рождение ребёнка
05.02.1807 ст.
Дочь: Бердюгина Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Бердюгин Василий Ильич
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
19.06.1811 ст.
Отец ребёнка: Бердюгин Василий Ильич
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Смерть
11.01.1812 ст.
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1