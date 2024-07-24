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Бердюгина Феодосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776 ст.

Дата смерти

11.01.1812 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.01.1801 ст.

Муж: Бердюгин Василий Ильич

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
?.10.1801 ст.

Дочь: Бердюгина Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Бердюгин Василий Ильич

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
04.04.1803 ст.

Дочь: Бердюгина Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Бердюгин Василий Ильич

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
05.03.1805 ст.

Сын: Бердюгин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Бердюгин Василий Ильич

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Сын: Бердюгин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Бердюгин Василий Ильич

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.02.1807 ст.

Дочь: Бердюгина Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Бердюгин Василий Ильич

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
19.06.1811 ст.

Сын: Бердюгин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Бердюгин Василий Ильич

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Смерть
11.01.1812 ст.
Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1

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