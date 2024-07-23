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Бердюгин Федор Васильевич

Место рождения

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Около 1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807 ст.

Отец: Бердюгин Василий Ильич

Мать: Бердюгина Феодосья

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бердюгина Ульяна Александровна

Рождение ребёнка
19.10.1829 ст.

Дочь: Бердюгина Парасковья Федоровна

Мать ребёнка: Бердюгина Ульяна Александровна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-9
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Сын: Бердюгин Яков Федорович

Мать ребёнка: не указана

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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