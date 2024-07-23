Бердюгин Федор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807 ст.
Отец: Бердюгин Василий Ильич
Мать: Бердюгина Феодосья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1829 ст.
Дочь: Бердюгина Парасковья Федоровна
Мать ребёнка: Бердюгина Ульяна Александровна
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-9
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно