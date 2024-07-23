Бердюгин Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.03.1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1805 ст.
Отец: Бердюгин Василий Ильич
Мать: Бердюгина Феодосья
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Бракосочетание
20.01.1822 ст.
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Рождение ребёнка
23.02.1828 ст.
Сын: Бердюгин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Бердюгина Наталья Григорьевна
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-9
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Сын: Бердюгин Федор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно