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Бердюгин Василий Васильевич

Место рождения

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

05.03.1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1805 ст.

Отец: Бердюгин Василий Ильич

Мать: Бердюгина Феодосья

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Бракосочетание
20.01.1822 ст.

Жена: Бердюгина Наталья Григорьевна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Рождение ребёнка
23.02.1828 ст.

Сын: Бердюгин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Бердюгина Наталья Григорьевна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-9
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Бердюгин Федор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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