Бердюгина Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802 ст.
Отец: Трифонов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1822 ст.
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Рождение ребёнка
23.02.1828 ст.
Сын: Бердюгин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Бердюгин Василий Васильевич
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-9
Смерть
Неизвестно