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Бердюгина Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802 ст.

Отец: Трифонов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1822 ст.

Муж: Бердюгин Василий Васильевич

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Рождение ребёнка
23.02.1828 ст.

Сын: Бердюгин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Бердюгин Василий Васильевич

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-9
Смерть
Неизвестно

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