Борминская (Побежимова) Пелагея Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1917
Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.01.1919 ст.
Дочь: Вера Федоровна
Отец ребёнка: Борминский Федор Егорович
Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно