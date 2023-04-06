Борминская (Побежимова) Пелагея Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борминская (Побежимова) Пелагея Ильинична

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Место рождения

Сухоречка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухоречка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1917

Муж: Борминский Федор Егорович

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.01.1919 ст.

Дочь: Вера Федоровна

Отец ребёнка: Борминский Федор Егорович

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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