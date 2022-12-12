Медведева (Рыжова) Валентина Аристарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Рыжова) Валентина Аристарховна

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Место рождения

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.08.1940

Пол

Женский

Отец

Около 1915 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

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1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1940

Отец: Рыжов Аристарх Михайлович

Мать: Рыжова Анна Михайловна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Арнольд Иванович

Вологодская область
Рождение ребёнка
17.04.1963

Дочь: Романова Ираида Арнольдовна

Отец ребёнка: Медведев Арнольд Иванович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Арнольд Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Арнольд Иванович

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