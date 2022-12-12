Медведева (Рыжова) Валентина Аристарховна
Место рождения
Дата рождения14.08.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1940
Отец: Рыжов Аристарх Михайлович
Мать: Рыжова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
04.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведев Арнольд Иванович
Вологодская область
Рождение ребёнка
17.04.1963
Дочь: Романова Ираида Арнольдовна
Отец ребёнка: Медведев Арнольд Иванович
Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведев Арнольд Иванович
Бракосочетание
Неизвестно