Игнатьева Валентина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1937
Ачапное, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ташлыково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно