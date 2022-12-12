Игнатьева Валентина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева Валентина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Александр Иванович

Ачапное, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Александр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Ташлыково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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