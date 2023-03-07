Игнатьев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти30.09.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Игнатьев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.09.1942
Причина смерти: пропал без вести