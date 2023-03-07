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Игнатьев Александр Иванович

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Место рождения

Большое Лебедево, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

30.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Игнатьев Иван

Мать: не указана

Большое Лебедево, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатьева Валентина Семеновна

Ачапное, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатьева Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатьева Валентина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатьева Валентина Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Ачапное, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
30.09.1942
Причина смерти: пропал без вести
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