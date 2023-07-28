Игнатьева (Кузнецова) Катерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1905
Сын: Игнатьев Александр Иванович
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Максимович
Рождение ребёнка
01.10.1908
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Максимович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Игнатьев Николай Иванович
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Максимович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Игнатьев Евстафий Иванович
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно