Игнатьева (Кузнецова) Катерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева (Кузнецова) Катерина Ивановна

Место рождения

Большое Лебедево, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Лебедево, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.10.1905

Сын: Игнатьев Александр Иванович

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Максимович

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1908

Сын: Игнатьев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Максимович

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Игнатьев Николай Иванович

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Максимович

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1921

Сын: Игнатьев Евстафий Иванович

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Максимович

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Максимович

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Максимович

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Иван Максимович

Смерть
Неизвестно