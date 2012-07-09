Игнатьев Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения20.03.1937
Дата смерти09.07.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1937
Бракосочетание
18.10.1961
Рождение ребёнка
10.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игнатьева Екатерина Ивановна
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Лесничий | Должность: Лесничий
Работа или профессия
Неизвестно
Лесничий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.07.2012