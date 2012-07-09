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Игнатьев Александр Александрович

Место рождения

Ачапное, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.03.1937

Дата смерти

09.07.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1937

Отец: Игнатьев Александр Иванович

Мать: Игнатьева Валентина Семеновна

Ачапное, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
18.10.1961

Жена: Игнатьева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
10.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатьева Екатерина Ивановна

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Лесничий | Должность: Лесничий
Работа или профессия
Неизвестно
Лесничий
Место жительства
Неизвестно
Ачапное, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
09.07.2012