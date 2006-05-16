Захарова (Филатова) Пелагея Федоровна
Место рождения
Дата рождения20.09.1914
Дата смерти16.05.2006
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1914
д. Вознесенка, Пономаревский район
Бракосочетание
02.06.1933
Муж: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: Захарова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.1939
Дочь: Шестеркина Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.03.1942
Дочь: Захарова Рая Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.03.1942
Дочь: Панасенко Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.09.1955
Сын: Захаров Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.06.1959
Дочь: Антонова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1996
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.05.2006
Раевский, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан