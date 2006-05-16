Захарова (Филатова) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова (Филатова) Пелагея Федоровна

Захарова (Филатова) Пелагея Федоровна

avatar

Место рождения

Ключёвка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.09.1914

Дата смерти

16.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1914

Отец: Филатов Федор Тимофеевич

Мать: Филатова Варвара Леонтьевна

Ключёвка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
д. Вознесенка, Пономаревский район
Бракосочетание
02.06.1933

Муж: скрыто настройками приватности

Ключёвка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: Захарова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.10.1939

Дочь: Шестеркина Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ключёвка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.03.1942

Дочь: Захарова Рая Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.03.1942

Дочь: Панасенко Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.09.1955

Сын: Захаров Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.06.1959

Дочь: Антонова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1996

Сын: Филатов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.05.2006
Раевский, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close