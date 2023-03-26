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Филатов Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1996

Дата смерти

25.02.1991

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1914 г.р.

Жена

Около 1941 г.р.

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1964

Дочь: Захарова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Любовь

Рождение ребёнка
Около 1967

Сын: Захаров Юрий Иванович

Мать ребёнка: Захарова Любовь

Рождение
Около 1996

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Захарова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харасова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Любовь

Смерть
25.02.1991
Раевский, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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