Филатов Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1996
Дата смерти25.02.1991
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1964
Дочь: Захарова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Любовь
Рождение ребёнка
Около 1967
Мать ребёнка: Захарова Любовь
Рождение
Около 1996
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харасова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Любовь
Смерть
25.02.1991
Раевский, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан