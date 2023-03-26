Филатов Федор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиМежду 1959 и 1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
с. Вознесенка, Бижбулякский район
Бракосочетание
Между ?.09.1912 и ?.09.1914
Рождение ребёнка
20.09.1914
Дочь: Захарова Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Филатова Варвара Леонтьевна
д. Вознесенка, Пономаревский район
д. Вознесенка, Пономаревский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Ирина
Мать ребёнка: Филатова Варвара Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куатова Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Филатова Варвара Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимохина Маруся / Мария Федоровна
Мать ребёнка: Филатова Варвара Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солдатова Нина Федоровна
Мать ребёнка: Филатова Варвара Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Филатова Варвара Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филатов Николай Федорович
Мать ребёнка: Филатова Варвара Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Между 1959 и 1960
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область