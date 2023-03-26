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Филатов Федор Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Между 1959 и 1960

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Филатов Тимофей Александрович

Мать: Филатова Ульяна Трофимовна

с. Вознесенка, Бижбулякский район
Бракосочетание
Между ?.09.1912 и ?.09.1914

Жена: Филатова Варвара Леонтьевна

Рождение ребёнка
20.09.1914

Дочь: Захарова Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Филатова Варвара Леонтьевна

д. Вознесенка, Пономаревский район
д. Вознесенка, Пономаревский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Ирина

Мать ребёнка: Филатова Варвара Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куатова Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Филатова Варвара Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимохина Маруся / Мария Федоровна

Мать ребёнка: Филатова Варвара Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солдатова Нина Федоровна

Мать ребёнка: Филатова Варвара Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Петр Федорович

Мать ребёнка: Филатова Варвара Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Николай Федорович

Мать ребёнка: Филатова Варвара Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Между 1959 и 1960
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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