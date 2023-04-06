Гурьянов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянов Иван

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Место рождения

Ульянино, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульянино, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.04.1887

Дочь: Гурьянова Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Гурьянова Пелагея

Рождение ребёнка
1889

Сын: Гурьянов Александр Иванович

Мать ребёнка: Гурьянова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Николай Иванович

Мать ребёнка: Гурьянова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Аникей Иванович

Мать ребёнка: Гурьянова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьянова Пелагея

Смерть
Неизвестно
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