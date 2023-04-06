Гурьянов Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1887
Дочь: Гурьянова Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Гурьянова Пелагея
Рождение ребёнка
1889
Сын: Гурьянов Александр Иванович
Мать ребёнка: Гурьянова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Николай Иванович
Мать ребёнка: Гурьянова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гурьянова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурьянова Пелагея
Смерть
Неизвестно