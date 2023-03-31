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Гурьянова Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1887

Дочь: Гурьянова Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Гурьянов Иван

Рождение ребёнка
1889

Сын: Гурьянов Александр Иванович

Отец ребёнка: Гурьянов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Николай Иванович

Отец ребёнка: Гурьянов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Аникей Иванович

Отец ребёнка: Гурьянов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьянов Иван

Смерть
Неизвестно
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