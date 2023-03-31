Гурьянова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1887
Дочь: Гурьянова Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Гурьянов Иван
Рождение ребёнка
1889
Сын: Гурьянов Александр Иванович
Отец ребёнка: Гурьянов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Николай Иванович
Отец ребёнка: Гурьянов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гурьянов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурьянов Иван
Смерть
Неизвестно