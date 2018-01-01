село Ульянино, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Ульянино

Хвалынский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Хвалынский уезд
1913Болтуновка, с. каз.при ключе Терсинских вершин.14172747391029Единоверческая церковь 1. Мельниц 12.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Селитьбенская волость
1016. Болтуновка, село бывшее государственное, дворов 351, жителей 2330, церковь единоверческая, часовня, школа, лавка, кожевенный завод, 2 овчинных завода

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Хвалынский район
44764Ульяниносело52°26'с.ш.47°55'в.д.N-38-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Хвалынский муниципальный район, Сосново-Мазинское сельское поселение
63649450126с Ульяниносело

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