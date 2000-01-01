Римский-Корсаков Яков Богданович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Римский-Корсаков Богдан Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Потёмкина Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Даниил Яковлевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно