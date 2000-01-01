Римский-Корсаков Яков Богданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римский-Корсаков Яков Богданович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Римский-Корсаков Богдан Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Потёмкина Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Даниил Яковлевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Анастасия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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