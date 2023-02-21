Римская-Корсакова (Пыжова) Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Пыжова) Анастасия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1735

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Потёмкина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Яков Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Яков Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Даниил Яковлевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Яков Богданович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Яков Богданович

Смерть
До 1735