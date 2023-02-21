Римская-Корсакова (Пыжова) Анастасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1735
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Потёмкина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Яков Богданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Яков Богданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Даниил Яковлевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Яков Богданович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1735