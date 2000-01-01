Потёмкина (Римская-Корсакова) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Потёмкина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Потёмкин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1729
Сын: Потёмкин Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Потёмкин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1730
Сын: Потёмкин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Потёмкин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Потёмкина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Потёмкин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Потёмкина Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Потёмкин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1735
Сын: Потёмкин Семён Владимирович
Отец ребёнка: Потёмкин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1736
Сын: Потёмкин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Потёмкин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Потёмкина Анна Владимировна
Отец ребёнка: Потёмкин Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно