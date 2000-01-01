Потёмкина (Римская-Корсакова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потёмкина (Римская-Корсакова) Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Римский-Корсаков Яков Богданович

Мать: Римская-Корсакова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Потёмкина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Потёмкин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1729

Сын: Потёмкин Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Потёмкин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1730

Сын: Потёмкин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Потёмкин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Потёмкина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Потёмкин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Потёмкина Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Потёмкин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1735

Сын: Потёмкин Семён Владимирович

Отец ребёнка: Потёмкин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1736

Сын: Потёмкин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Потёмкин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Потёмкина Анна Владимировна

Отец ребёнка: Потёмкин Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потёмкин Владимир Васильевич

Смерть
Неизвестно
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