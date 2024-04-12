Харжевская (Бургуненко) Анастасия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харжевская (Бургуненко) Анастасия Марковна

Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

1863

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Бургуненко Марк Трофимович

Мать: Бургуненко Пелагея Николаевна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
11.11.1881

Муж: Харжевский Николай Иосифович

Рождение ребёнка
19.09.1882

Сын: Харжевский Константин Николаевич

Отец ребёнка: Харжевский Николай Иосифович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
14.09.1884

Дочь: Рыжикова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Харжевский Николай Иосифович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Харжевский Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Харжевский Николай Иосифович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
13.10.1891

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Харжевский Николай Иосифович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
01.12.1893

Дочь: Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Харжевский Николай Иосифович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
23.09.1902

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Харжевский Николай Иосифович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Работа или профессия
Неизвестно
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