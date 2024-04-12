Харжевская (Бургуненко) Анастасия Марковна
Место рождения
Дата рождения1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
11.11.1881
Рождение ребёнка
19.09.1882
Сын: Харжевский Константин Николаевич
Отец ребёнка: Харжевский Николай Иосифович
Рождение ребёнка
14.09.1884
Дочь: Рыжикова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Харжевский Николай Иосифович
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Харжевский Иоанн Николаевич
Отец ребёнка: Харжевский Николай Иосифович
Рождение ребёнка
13.10.1891
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Харжевский Николай Иосифович
Рождение ребёнка
01.12.1893
Дочь: Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Харжевский Николай Иосифович
Рождение ребёнка
23.09.1902
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Харжевский Николай Иосифович
Работа или профессия
Неизвестно