Бургуненко Пелагея Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.05.1824
Дата смерти01.03.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Бургуненко Трофим Маркович
Отец ребёнка: Бургуненко Марк Трофимович
Рождение ребёнка
10.09.1845
Дочь: Анна Марковна
Отец ребёнка: Бургуненко Марк Трофимович
Рождение ребёнка
26.01.1850
Дочь: Мария Марковна
Отец ребёнка: Бургуненко Марк Трофимович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Наталья ст. Марковна
Отец ребёнка: Бургуненко Марк Трофимович
Рождение ребёнка
29.09.1854
Сын: Бургуненко Григорий Маркович
Отец ребёнка: Бургуненко Марк Трофимович
Рождение ребёнка
17.07.1858
Отец ребёнка: Бургуненко Марк Трофимович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Бургуненко Иоанн Маркович
Отец ребёнка: Бургуненко Марк Трофимович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Харжевская Анастасия Марковна
Отец ребёнка: Бургуненко Марк Трофимович
Смерть
01.03.1876
Рождение ребёнка
10.08.1882
Дочь: Наталья Марковна
Отец ребёнка: Бургуненко Марк Трофимович
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
Неизвестно