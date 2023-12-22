Бургуненко Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бургуненко Пелагея Николаевна

Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

11.05.1824

Дата смерти

01.03.1876

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
1842

Сын: Бургуненко Трофим Маркович

Отец ребёнка: Бургуненко Марк Трофимович

Рождение ребёнка
10.09.1845

Дочь: Анна Марковна

Отец ребёнка: Бургуненко Марк Трофимович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
26.01.1850

Дочь: Мария Марковна

Отец ребёнка: Бургуненко Марк Трофимович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Наталья ст. Марковна

Отец ребёнка: Бургуненко Марк Трофимович

Рождение ребёнка
29.09.1854

Сын: Бургуненко Григорий Маркович

Отец ребёнка: Бургуненко Марк Трофимович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
17.07.1858

Сын: Бургуненко Илья Маркович

Отец ребёнка: Бургуненко Марк Трофимович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
1862

Сын: Бургуненко Иоанн Маркович

Отец ребёнка: Бургуненко Марк Трофимович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Харжевская Анастасия Марковна

Отец ребёнка: Бургуненко Марк Трофимович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
01.03.1876
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
10.08.1882

Дочь: Наталья Марковна

Отец ребёнка: Бургуненко Марк Трофимович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
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