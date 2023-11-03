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Харжевский Николай Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1881

Жена: Харжевская Анастасия Марковна

Рождение ребёнка
19.09.1882

Сын: Харжевский Константин Николаевич

Мать ребёнка: Харжевская Анастасия Марковна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
14.09.1884

Дочь: Рыжикова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Харжевская Анастасия Марковна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Харжевский Иоанн Николаевич

Мать ребёнка: Харжевская Анастасия Марковна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
13.10.1891

Дочь: Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Харжевская Анастасия Марковна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
01.12.1893

Дочь: Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Харжевская Анастасия Марковна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
23.09.1902

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Харжевская Анастасия Марковна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Работа или профессия
Неизвестно
сын губернского секретаря, ратник ополчения (1881), дворянин (1891)
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