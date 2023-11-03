Харжевский Николай Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1881
Рождение ребёнка
19.09.1882
Сын: Харжевский Константин Николаевич
Мать ребёнка: Харжевская Анастасия Марковна
Рождение ребёнка
14.09.1884
Дочь: Рыжикова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Харжевская Анастасия Марковна
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Харжевский Иоанн Николаевич
Мать ребёнка: Харжевская Анастасия Марковна
Рождение ребёнка
13.10.1891
Дочь: Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Харжевская Анастасия Марковна
Рождение ребёнка
01.12.1893
Дочь: Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Харжевская Анастасия Марковна
Рождение ребёнка
23.09.1902
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Харжевская Анастасия Марковна
Работа или профессия
Неизвестно
сын губернского секретаря, ратник ополчения (1881), дворянин (1891)