Канашев Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Канашев Григорий Никитич
Мать: Авдотья
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Канашева Мария Александровна
Мать ребёнка: Канашева Прасковья
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Канашева Таисья Александровна
Мать ребёнка: Канашева Прасковья
Рождение ребёнка
1882
Сын: Канашев Игнатий Александрович
Мать ребёнка: Канашева Прасковья
Рождение ребёнка
1884
Сын: Канашев Пётр Александрович
Мать ребёнка: Канашева Прасковья
Рождение ребёнка
1886
Сын: Канашев Гавриил Александрович
Мать ребёнка: Канашева Прасковья
Рождение ребёнка
1891
Сын: Канашев Прокопий Александрович
Мать ребёнка: Канашева Прасковья
Смерть
Неизвестно