Канашев Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКанашев Александр Григорьевич

Канашев Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Канашев Григорий Никитич

Мать: Авдотья

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Канашева Мария Александровна

Мать ребёнка: Канашева Прасковья

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Канашева Таисья Александровна

Мать ребёнка: Канашева Прасковья

Рождение ребёнка
1882

Сын: Канашев Игнатий Александрович

Мать ребёнка: Канашева Прасковья

Рождение ребёнка
1884

Сын: Канашев Пётр Александрович

Мать ребёнка: Канашева Прасковья

Рождение ребёнка
1886

Сын: Канашев Гавриил Александрович

Мать ребёнка: Канашева Прасковья

Рождение ребёнка
1891

Сын: Канашев Прокопий Александрович

Мать ребёнка: Канашева Прасковья

Смерть
Неизвестно