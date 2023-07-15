Канашева Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канашева Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Канашев Александр Григорьевич

Мать: Канашева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофан

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изосим

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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