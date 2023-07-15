Канашева Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Канашев Александр Григорьевич
Мать: Канашева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофан
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Изосим
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно